Dordogne : Les nouvelles offres de transports pour 2020

Périgueux, France

La ligne Périgueux - Bergerac - Aéroport aura des fréquences renforcées. 7 allers retours par jour en semaine. 3 pendant les weekends. L'axe Périgueux Gare TGV d’Angoulême est bien sur maintenu avec une fréquence de 4 allers retours la semaine, 3 le samedi et 2 le dimanche.

Des lignes vers l'extérieur du département

La région a décidé de créer des nouvelles lignes. Certaines dépasseront les frontières de la Dordogne. Ainsi il y aura des lignes entre Bergerac et Marmande, Bergerac et Villeneuve sur Lot, Ribérac et Saint Aigulin en Charente maritime via Saint Aulaye et la Roche Chalais

L'étang de Saint Estèphe © Maxppp - Jean Christophe Sounalet

La région va également créer des lignes vers des lieux touristiques ou de baignades

A l'été 2021 on verra apparaitre une ligne entre Vélines et le lac de Gurçon via Montpon. Une autre entre Périgueux Ribérac et Aubeterre en Charente. L'étang de la Jemaye sera desservi au départ de Mussidan via Ribérac. Enfin l'axe Périgueux Nontron Saint Estèphe sera lui aussi activé. Autre grande nouveauté, des rotations seront mises en place autour des plus beaux sites de la vallée de la Dordogne mais aussi de la vallée de l' Auvezère.

La région souhaite une harmonisation tarifaire. Tous les allers retours couteront 3 euros 60.