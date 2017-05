Dordogne : les parachutés de Cadouin bientôt mis à l'honneur dans un documentaire

En cette semaine de commémoration du 8 mai, une équipe de tournage est à Cadouin pour tourner un reportage sur les soldats parachutés en août 1944 pour aider les maquisards à repousser les Allemands.

Lundi, la France entière a commémoré le 8 mai 1945 et la fin de la Seconde guerre mondiale. Cette semaine, à Cadouin, les habitants se sont souvenus aussi de la libération du Périgord en présence de Sarah Legare. Son père, le lieutenant Allen Legare, un Américain, a été parachuté à deux kilomètres du village dans la nuit du 11 au 12 août 1944 avec 12 autres soldats. L’opération avait été baptisée "Percy Pink".

"C'est très émouvant pour moi de venir ici et de voir l'accueil que l'on me réserve. Je ne sais pas trop ce que mon père aurait pensé de tout cela car il était très discret sur ce qu'il vécu. Il ne parlait pas beaucoup de la guerre mais je pense que les générations futures doivent être informées pour qu'elles prennent conscience que nous sommes libres grâce à eux," confie Sarah.

Avec son mari Frédéric elle est arrivée de Caroline du Sud. Sur place elle a été rejointe par un ami du couple Jean-Louis Robert. Son père, Léon, a partagé son destin avec Allen Legare. C'est leur histoire et celles des acteurs et des témoins de cette période que Ronald Knoth, un Irlandais, ancien de la marine veut raconter dans un documentaire baptisé "Opération Percy Pink".

Un quinzaine de témoignages

Depuis deux ans, il a rassemblé de nombreux documents et témoignages. "J'ai contacté le Pentagone, écrite de nombreux courriers et beaucoup parlé avec les gens. Une vingtaine de bénévoles travaillent en France, aux Etats-Unis, en Irlande, en Norvège même pour ce projet." Au final, Ronald a rassemblé près d'un quinzaine de témoignages, de Périgourdins essentiellement. "Je veux mettre en avant l'humain. On ne verra pas beaucoup d'images de la guerre dans ce reportage. On veut surtout comprendre comment on vit pendant cette période," raconte Ronald Knoth.

Appel aux dons sur Internet

Pour réaliser son documentaire, l'ancien militaire a fait appel à Simon Holland. Cet Écossais a longtemps travaillé pour la chaîne de télévision BBC Il a été emballé par le projet. "Je me suis tout de suite dit que ça allait faire un grand film. Nous avons rencontré des résistants, leur famille et ils nous ont livré de beaux témoignages. C'est fascinant et le film va être très beau," confie-t-il. Si tout va bien le documentaire sera prêt pour la célébration des 75 ans du parachutage en 2019, mais les cinéastes ont besoin d'un petit coup de pouce financier. Ils ont lancé un appel aux dons sur Internet.