Dordogne : les personnes âgées invitées à revoir le code de la route

Près de la moitié des personnes tuées sur la route l'année dernière sont des personnes âgées. Les accidents sont souvent dus à des fautes d'inattention. Le département organise donc un rallye ce vendredi et samedi pour sensibiliser les seniors

Ils ont souvent pas le choix de prendre le volant pour faire leurs courses ou aller voir leurs petits enfants, les Périgourdins de plus de 60 ans continuent de conduire même s'ils sont nombreux à reconnaître leurs faiblesses. Mais pour le département, ils sont trop nombreux à se tuer chaque année sur les routes du département. Près de la moitié des personnes décédées l'année dernière dans des accidents de la circulation étaient des seniors, 16 tués sur 36.

Cette année, les premiers chiffres vont dans le même sens. Sur six morts depuis le 1er janvier, 4 sont des plus de 60 ans. Refus de priorité, absence de ceinture de sécurité, inattention, somnolence... ce sont les mêmes raisons qui reviennent à chaque fois. "Des fautes bêtes que les personnes âgées devraient pouvoir éviter", selon Jean-Claude Derrudder, le commandant de l'escadron départemental de la sécurité routière.

"J'ai un mauvais réflexe, je colle les voitures mais je vois que je mets deux fois plus de temps pour freiner aujourd'hui que quand j'étais jeune." - Jacqueline, 65 ans.

Une journée pour se rafraîchir la mémoire

Le département organise donc un rallye des seniors des Pandores ce vendredi et samedi, à la Fabrique, à Saint-Astier. Au programme, révision du code de la route, possibilité de faire des tests de conduites, des tests de la vue... Jean-Jacques n'ira pas mais reconnait que s'il devait repasser le code de la route, ça serait difficile. Il l'a eu il y a 44 ans. En tout ce temps, beaucoup de choses ont changé et selon lui, "il y a de plus en plus de monde sur la route et parfois c'est difficile de savoir quelle direction prendre."

"Ce n'est pas normal qu'on passe une fois le code de la route à 18 ans et qu'on n'est aucun test jusqu'à la fin de notre vie." - Jean-Claude Derruder, le commandant de l'escadron départemental de la sécurité routière.

Alors pour tester vos capacités, il faut s'inscrire au 05 53 02 71 10. C'est ce vendredi et samedi de 8h30 à 17h30 et c'est gratuit.