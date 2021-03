Dordogne : les plaques d’immatriculation 24 ont la cote

On sait qu'en Périgord, on est fier de notre territoire et on le revendique ! Voici un exemple de plus, chez nous on a le numéro 24 sur la plaque d'immatriculation et pas un autre. C'est ce qui ressort d'une étude publiée par le site eplaque.fr.

Il s'est intéressé aux numéros les plus donnés sur sa plateforme lors de l'achat de plaques d'immatriculation. En tête du classement, il y a le 74 pour la Haute-Savoie, suivi du 75 pour Paris, du 13 pour Marseille et les Bouches-du-Rhône. Les départements de la Corse sont aussi en tête avec la 5e (2A) et la 10e (2B) place pour ces deux territoires pourtant peu peuplés.

Les vacanciers en quête d'un 24 en souvenir

Alors la Dordogne n'arrive qu'à la 49e position mais c'est un score très honorable quand on sait que c'est le 59e département le plus peuplé en France. La différence est donc de 9 points, ce qui place le Périgord comme le 24e département préféré des Français.

Dans les garages automobiles, ce classement ne surprend pas. "On vend 90 % de nos immatriculations avec un 24" constate Frédéric Bos responsable du centre "Feu Vert" à Trélissac. Mais il n'y a pas que les Périgourdins qui veulent un 24. "L'été et même lors des petites vacances, nous constatons un pic. Il s'agit des vacanciers qui profitent de leur passage pour changer la plaque" ajoute-t-il, histoire de garder un petit souvenir de ses vacances. En revanche, il est interdit de coller un autocollant sur sa plaque d'immatriculation sous peine d'une amende de 135 euros.