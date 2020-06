Dordogne : les policiers de Périgueux déposent menottes et brassards devant le commissariat

Les policiers de Périgueux se sont rassemblés ce vendredi midi devant le commissariat. Ils ont déposé menottes et brassards en signe de protestation après les déclarations du ministre de l'Intérieur sur les violences policières et le racisme.

Un peu plus d'une cinquantaine de policiers se sont rassemblés ce midi devant le commissariat de Périgueux et ont déposés à terre menottes, brassards, boucliers et casques. L'action se voulait symbolique, comme dans la plupart des autres grandes villes de France, et avait pour but d'alerter sur le sentiment d'abandon de la profession par le gouvernement.

Les déclarations cette semaine du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, ont marqué. Le "premier flic de France" a notamment demandé qu’une suspension soit « systématiquement envisagée pour chaque soupçon avéré » de racisme dans la police et annoncé l'interdiction la pratique de la clé d'étranglement lors des interpellations.

"La confiance est cassée"

"Ce sont des propos inadmissibles, déplore Ludovic Monnier, délégué départemental adjoint du syndicat de police Alliance. On a eu besoin de nous pour les gilets jaunes, pour la manifestation contre la réforme des retraites, pour l'application et le respect des gestes barrières, on n'avait pas de matériel de protection mais on l'a fait. Et derrière, une fois que la paix sociale est achetée, on s'en prend aux policiers".

D'autres actions déjà envisagées

Les syndicats demandent notamment le maintien des techniques d'interpellation et plus de soutien du gouvernement envers les forces de l'ordre. "On se doute bien qu'il va y avoir un rétropédalage, explique Bruno Zarandona du syndicat Unité Police. Mais la confiance est cassée. On voit mal comment Christophe Castaner peut rester le premier flic de France."

D'autres actions sont déjà envisagées dans les prochains jours voire semaines par les policiers en Dordogne.