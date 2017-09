Dordogne : au GRIMP chez les pompiers de l'extrême

Le Groupement de reconnaissance et d'intervention en milieux périlleux est une unité spéciale de grimpeurs et de pompiers spécialement entraînés. Ce week-end du 30 septembre et 1er octobre ils seront présents au congrès départemental des sapeurs-pompiers à Périgueux.

Ce sont des pompiers très spéciaux qui ont pour mission d'intervenir dans les situations les plus périlleuses que dirige Jean-Louis Chadrou. Le chef du centre de secours principal de Périgueux et conseiller technique départemental et zonal des interventions en milieux périlleux et à la tête du GRIMP. Sous ses ordres, 35 pompiers répartis en trois unités à Périgueux, Bergerac et Sarlat travaillent au Groupement de reconnaissance et d'intervention en milieux périlleux.

Leur mission ? Apporter leur soutien dans des situations particulièrement périlleuses dans lesquels les pompiers "traditionnels" ne peuvent pas toujours intervenir. "On peut participer notamment à des opérations dans des immeubles très hauts ou dans des cavités et des puits par exemple. On intervient là où les pompiers traditionnels ne peuvent pas aller" explique Jean-Louis Chadrou.

Sauvetage d'un parapentiste sur une ligne à haute tension

Spécialement entraînés pour ces missions "extrêmes", ils sont tous experts en escalades et en descente en rappel ce qui leur a permis notamment d'intervenir une fois pour sauver un parapentiste qui était pris au piège dans une ligne à haute tension. Seuls les personnes du GRIMP étaient capables de le désenclaver.