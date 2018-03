A Savignac-les-Eglises, dans leur centre de formation, les pompiers périgourdins s'entraînent à gérer les feux de forêt. Ils utilisent un simulateur sur ordinateur, où ils contrôlent leur véhicule, et apprennent à bien réagir.

Dordogne, France

Pas de camion, de sirène ou de lance à incendie... Ici, tout se passe sur ordinateur. Les pompiers périgourdins sont en formation pour être préparés à bien gérer les feux de forêt.

_"_La Dordogne est un département classé à risques, indique le commandant Christophe Magnanou. Il y a deux périodes : le printemps, où la végétation et les fougères sont sèches, et l'été en fonction de la météo". La formation est donc essentielle pour maîtriser les bons réflexes.

Le simulateur mobile Feux de Forêts de @EntenteValabre est installé au Centre Départemental de Formation du #SDIS24 à Savignac-les-Eglises pour trois jours dans le cadre de la formation de maintien et de perfectionnement des acquis #FMPA-FDF « Feux de Forêts » @pompiers24pic.twitter.com/JXpwgyXsXu — SDIS 24 (@pompiers24) March 13, 2018

Ils utilisent un logiciel de simulation conçu par l'école d'application de sécurité civile de Valabre, dans les Bouches-du-Rhône. "On les met en situation habituelle, soit en poste de surveillance des massifs, soit en centre de secours", explique le commandant Sébastien Laugénie, formateur. Une alerte est déclenchée, des flammes apparaissent sur les écrans des ordinateurs. Ils doivent alors prévenir des équipes prêtes à intervenir et les guider pendant l'opération.

Comme dans un jeu vidéo

Le lieutenant Patrick Autefort, chef de centre de secours de Ribérac, se prête au jeu. "Je dois gérer un feu de forêt qui a une progression par un vent assez fort de 50 kilomètres heure, raconte-t-il. Il menaçait des habitations sur un bord de départementale".

Il faut réagir vite : envoyer des équipes sur place pour sécuriser la zone et maîtriser les flammes.

Comme dans un jeu vidéo, les pompiers doivent contrôler un véhicule et maîtriser le feu. © Radio France - Emeline Ferry

Dans la pièce à côté, une autre équipe prend le relais. Sur un ordinateur, elle conduit son véhicule et contrôle un personnage, comme dans un jeu vidéo.

Si besoin, ils peuvent faire appel à des renforts aériens, comme des Canadair. Même si les pompiers périgourdins ne sont jamais amenés à piloter ces engins, ils doivent être capables de communiquer avec leurs collègues à bord.

Pour la formation, un encadrant de l'école de Valabre pilote un Canadair, à la demande des pompiers.

A la fin de l'exercice, les pompiers débriefent avec leurs formateurs. L'objectif est de déceler les points positifs et les points à travailler. "On se prépare au pire, à des situations exceptionnelles, explique Sébastien Laugénie. Cela leur procure un sentiment de déjà-vécu, et quand ils se retrouvent en intervention face à de telles situations, ils ont développé des automatismes".