Dordogne, France

Les premières fraises du Périgord ont fait leur apparition sur les marchés de Dordogne. Quelques fraisiculteurs ont vendus leurs premières Gariguettes mais les fraises ont encore du mal à sortir cette année.

Pour avoir des fraises à Pâques cette année il fallait braver la pluie et se lever tôt. Philippe Coq est fraisiculteur à Campsegret, c'est l'un des premiers a avoir vendu ses fraises sur le marché de Bergerac. "Il n'y a pas beaucoup de fraises pour le moment. On a manqué cruellement de soleil" explique le cultivateur de 42 ans.

12 euros le kilo

Pour s'offrir une de ses barquettes de 250g de fraises, ce samedi, il fallait compter 3 euros, soit 12 euros le kilo. Toutes les fraises se sont rapidement vendues sur les marchés de Périgueux et Bergerac.

Quelques rayons de soleil et les Gariguettes du Périgord devraient toutes sortir. "Les pieds poussent bien et dès que le soleil sera là, on aura une belle récolte" assure le fraisiculteur.