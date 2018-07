Ils sont arrivés avec le soleil. Une première vague de vacanciers a mis le pied en Dordogne ce samedi 7 juillet. D'après une étude réalisée pour la fédération des Entreprises du Voyages, plus d'un Français sur deux va partir en vacances cet été, 40% vont rester en France. Dans le département, le camping séduit encore beaucoup.

Au camping du Pontet à Saint-Astier, ce week-end à peine la moitié des 24 mobil-homes sont occupés, mais la gérante Mélanie garde le sourire. "Il fait beau, les gens vont arriver. La saison met du temps à démarrer, les enfants viennent juste de terminer l'école, on attend surtout du monde à partir du 14 juillet," résume-t-elle. Elle constate en revanche un recul de la clientèle étrangère. "On a plus de Belges que l'an dernier, mais moins de Néerlandais."

Les touristes de passage et les habitués

Didier est arrivé du Val-de-Marne avec sa femme, sa fille, son gendre et leurs enfants. Ils vont passer quinze jours en Périgord. "On connait un petit peu car l'a dernier nous sommes venus à Sarlat. Ça nous a plu alors on est revenu. D'habitude on préfère prendre une location mais notre fille aime le camping alors on a pris un mobil-home. Ici c'est bien, c'est la nature !" résume Didier.

Un peu plus loin, un couple venu d'Annecy avec ses deux enfants de 8 et 11 ans est en plein gonflage de matelas. "On teste la tente gonflable tout confort, c'est une première pour nous en famille. Les enfants avaient envie de camper alors on tente !" s'amuse Delphine. Sur la route vers Hendaye, le couple a choisi de faire escale à Saint-Astier pour se reposer. Un passage éclair en Dordogne, mais au camping il y a aussi les habitués comme Martine et Français, deux Normands de 64 et 67 ans. Ils viennent ici depuis 18 ans. "Ce qu'on aime ici c'est la tranquillité, le matin c'est pêche et après--midi vélo et repos. Le midi et le soir on prend l'apéro avec nos amis. La belle vie quoi!"