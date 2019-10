Dordogne : les regards des personnes touchées par le cancer affichés sur la mairie de Périgueux

Périgueux, France

Les photos de Gilles Vadin sont désormais affichées en grand format sur les grilles de la mairie de Périgueux, rue du président Wilson. Elles resteront accrochées jusqu'au 15 novembre prochain.

Ce photographe amateur lui même touché par le cancer, a pris en photo les regards des patients, des soignants, et des proches. 80 photos en tout accompagnées de messages et de mots pour exprimer le ressenti face à cette maladie. Gilles Vadin veut changer le regard porté sur le cancer et sur les malades.

Ces photos ont d'abord été affichées dans les couloirs du service oncologie de la polyclinique Francheville à Périgueux, avant d'être exposées dans les locaux de France Bleu Périgord.