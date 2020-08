Dordogne : les résidents du quartier du bassin à Périgueux excédés par les nuisances nocturnes

C'est un constat que partagent policiers et gendarmes en Dordogne. Depuis le déconfinement, les appels pour tapages nocturnes se multiplient. Tout le département serait touché. À Périgueux, dans le quartier du bassin, les habitants près du skate-park au bord du canal n'en peuvent plus. "Ça commence en début de soirée. C'est la musique à fond, le tirage de feux d'artifice, les barbecues, les cris. Et quand on appelle la police la nuit, ils sont en sous-effectifs. Ils nous disent "on fait ce qu'on peut", "on ne peut pas venir", "appelez la police municipale" ou inversement et personne nous aide", déplore Yannick qui habite la résidence Raynal.

"Je dois prendre un somnifère pour dormir"

Les nuisances nocturnes dans ce quartier de Périgueux ne sont pas nouvelles. Mais depuis le déconfinement, elles sont récurrentes. Jeanine habite la même résidence et elle ne sait plus quoi faire. "Je dois prendre un somnifère pour dormir. Si je ne le fais pas, je ne dors pas. Et ça dure jusqu'à trois heures voire quatre heures du matin".

Face à la situation, deux de ses voisines ont lancé une pétition pour demander à la mairie, au préfet et à la police de faire cesser ces tapages nocturnes. "Il y a des solutions pourtant, explique Isabelle qui a déjà recueilli 30 signatures. Ça a été fait dans d'autres quartiers avec des caméras. Il faut grillager le skate-park, le fermer la nuit comme les autres parcs de la ville. Car c'est insupportable."

Une pétition a été lancée par les habitants © Radio France - Théo Caubel

Les habitants attendent désormais des réponses, certains se dissent même prêts à démanger face à ces nuisances à répétition.