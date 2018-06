Dordogne, France

Les Restos du Coeur de Dordogne recherchent des bénévoles de toute urgence dans leur entrepôt. Alors que la campagne d'été vient de commencer, ils n'ont pas assez de bras pour distribuer les denrées récoltées notamment. L'an dernier en Dordogne, 850 000 repas ont été distribués par les Restos.

Cette pénurie de bénévoles inquiète beaucoup Pierre Loas le président départemental de Restos 24. "Je ne suis pas sûr que nous allons pouvoir alimenter nos centres et tous les ouvrir cet été" s'inquiète le responsable des Restos. Cet hiver l'association a aidé plus de 600 familles.

Au moins une dizaine de bénévoles supplémentaires

Actuellement selon Pierre Loas, seulement cinq bénévoles travaillent dans le dépôt. " On tourne au minimum pour pouvoir préparer et distribuer les commandes. _Il faudrait qu'on soit au moins 10 de plus_, l'idéal serait d'être 18" explique-t-il.

Cet été, 27 centres devraient ouvrir. "J'appréhende la période de juin, juillet et août, ce n'est pas sûr que nous arrivions à assister les personnes accueillies comme on devrait le faire" prévient Pierre Loas.

Pour inciter les Périgourdins à se joindre à eux une journée portes ouvertes est organisée le 6 avril pour faire découvrir leurs missions à Coulounieix Chamiers de 9h à 17h au 2 rue Pierre Fanlac.