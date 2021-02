Dordogne : les salariés du BTP peuvent déjeuner au restaurant depuis ce lundi

Finis les pauses déjeuner dans le froid et sous la pluie. Depuis ce lundi, les salariés du BTP et les artisans peuvent manger au restaurant le midi. Le préfet de Dordogne a signé une dérogation dans ce sens à la demande de la Fédération française du bâtiment et des syndicats d’hôtellerie.

Ce lundi, c'est le restaurant "Le Gergovie" près de Brantôme sur la départementale 939 qui a pu ouvrir ses portes en premier avec un protocole sanitaire renforcé. "On doit faire respecter les distanciations sociales. C'est deux mètres par client, explique le gérant Pascal Tranchant. C'est beaucoup, cela correspond pour l'instant à presque une personne par table."

Neuf restaurants peuvent rouvrir en Dordogne

Mais au final peu importe ces nouvelles règles pour ceux venus déjeuner au Gergovie ce lundi midi, l'essentiel était de pouvoir manger au chaud. "On déjeunait sur les chantiers. Mais avec le temps qu'on a eu, la pluie et le froid, on ne traînait pas, raconte Raymond. Parfois, on mangeait dans les camions mais on était tous à moins d'un mètre. Ce n'était pas facile."

Pour pouvoir accueillir les salariés du BTP, Pascal Tranchant a dû signer une convention avec la FFB. Ses clients doivent réserver avant de venir. Huit autres restaurateurs viennent de signer également avec la fédération, ils peuvent en théorie rouvrir dès à présent. Il s'agit de la Braise à Bergerac, du Perroquet à Bergerac aussi, Chez Seb à Cazoulès, le Cèdre vert à Gardonne, la Merenda à Meyrals, Le Cilaos à Neuvic, Le Frech'ville à Périgeux et le Relais de Plaisance à Plaisance. La liste actualisée est à retrouver : ici.