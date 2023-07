Dordogne : les secrets de Manuel pour faire pousser de grosses et bonnes tomates

Manuel a une soixantaine de pieds de tomates sous sa serre pour sa consommation personnelle, celle de la famille et de ses amis à Lacropte (Dordogne). Ce passionné de jardin a récolté la semaine dernière une tomate de la variété cœur de bœuf d'1,2 kilo. Dans son potager, il a déjà cueilli certaines tomates, les prochaines à récolter sont encore vertes, mais elles sont déjà grosses "celle-ci, elle va faire plus d'un kilo" montre le chauffeur routier de profession qui a affiné sa technique au fil des années.

Fin juillet, il a récolté une tomate de plus d'1,2 kilo dans son potager - Manuel

Un circuit court, du lapin à la tomate

Manuel explique sa méthode "je fais mes sillons, je mets du fumier, des orties (que les feuilles), puis je plante mes pieds et j'arrose". Le jardinier de Lacropte a quand même une astuce bien à lui, il utilise le fumier de sa vingtaine de lapins et ses volailles qu'il fait macérer dans une brouette remplie d'eau pendant deux ou trois jours avant de le répandre sur ses pieds de tomates.

Manuel taille ses pieds et surtout, il a ses propres graines de tomates, il n'en achète jamais. Le Périgourdin garde les graines des plus grosses et des plus belles tomates d'une année sur l'autre "je les sors, je les fais sécher et je les replante". Il fait ses plans chez lui à la fin du mois de janvier avant de les planter quelques mois plus tard.

D'une année sur l'autre, Manuel garde les graines de ses meilleures tomates. © Radio France - Thibault Delmarle

Quand on lui demande si ces grosses tomates ne perdent pas en goût ? Manuel rigole, "vous croyez quoi ? ce ne sont pas les tomates que l'on a en supermarché. Elles sont délicieuses, je les mange avec un peu de vinaigrette ou alors juste avec du sel". Et cela fait 18 ans que cela dure, 18 ans que Manuel replante ses propres graines avec des tomates de plus en plus belles. Avec la chaleur de cette année, Manuel prévoit qu'il récoltera un peu moins de tomates, mais il peut produire sous sa serre jusqu'à 150 kilos.