107 automobilistes âgés de plus de 65 ans participent à un rallye senior à Sarlat jusqu'à vendredi 23 mars.

Dordogne, France

Pour la troisième fois depuis un an, la mission sécurité routière de la préfecture, avec la gendarmerie et d'autres partenaires locaux, a organisé à Sarlat deux journées à l'attention des seniors . Ces deux jours leurs permettent de réviser le code de la route, faire vérifier leur vision avec des opticiens, tester les risques routiers avec des masques qui leurs font ressentir les effets d'une trop grande alcoolémie, d'usage de drogues ou de prise de médicament, et tester leur conduite sur piste ou sur route.

Une automobiliste senior teste le masque qui reproduit les perceptions d'un toxicomane. © Radio France - Valérie Déjean

La question est sensible en Dordogne qui est un département vieillissant. Depuis le début de l'année en Périgord, 11 personnes ont trouve la mort sur la route dont sept de plus de 65 ans. Mais pour le capitaine Bordes, commandant en second de l'escadron départemental de la sécurité routière en Dordogne, ils ne sont pas toujours responsables.

Il ne faut pas stigmatiser les automobilistes de plus de 65 ans.

Ce n'est pas l'âge qui est le problème, ils ne sont pas forcément responsables. Ils sont impliqués peut-être à cause du manque de réflexes dû à une moins bonne mobilité. Ils ne sont pas en position d'éviter l'accident." Le capitaine Bordes.

Josette, Jacqueline, Lucienne sont venus reprendre le volant et réviser leur code "Je voulais savoir si je savais toujours le code de la route et si j'avais de bons réflexes, c'est parfait ! " Lucienne 74 ans.

Les seniors participant à ce rallye se posent aussi beaucoup de questions sur la meilleure façon d'appréhender un carrefour giratoire.

"Il y en avait beaucoup moins quand ils ont passé le permis. Ils ne savent pas toujours comment y entrer, en sortir et sur quelle voie rouler" Le capitaine Bordes

Un automobiliste senior teste sa conduite sur un simulateur © Radio France - Valérie Déjean

Ces remises à niveau s'accompagnent aussi de stages régulièrement proposés par la prévention routière.