Les statues des apôtres de Notre-Dame de retour à Paris après leur rénovation en Dordogne

Rappelez-vous ! Les statues des 12 apôtres de Notre-Dame de Paris qui avaient miraculeusement échappé aux flammes de la cathédrale. Et cela parce qu'elles étaient arrivées en Dordogne trois jours avant l'incendie de la cathédrale pour y être rénovées à la SOCRA, l'entreprise spécialisée de Marsac sur l'Isle.

Et bien le travail avance pour rénover ces statues de trois mètres chacune, mises en place sur la flèche de la cathédrale en 1870 par Viollet-le-Duc.

Trois statues toutes rénovées sont donc arrivées ce mardi à la cité de l'architecture à Paris pour y être exposées notamment pour les Journées du patrimoine. Elles y resteront le temps de terminer la rénovation des autres apôtres et des quatre autres statues représentant des évangélistes.

Comme l'explique Patrick Palem, ancien patron de la SOCRA : "On continue à restaurer les autres apôtres en Dordogne. A la cité de l'architecture de Paris, il y a toujours d'ailleurs deux évangélistes, Saint Mathieu et Saint Jean, qui ne sont pas restaurés, comme cela on peut comparer les oeuvre avant et après restauration. Et à Périgueux, on continue à restaurer les apôtres pour en livrer fin septembre quatre de plus, plus les quatre évangélistes qui seront restaurés au printemps 2021 dit Patrick Palem.

Les statues des 12 apôtres de Notre-Dame de Paris avant leur restauration, en Dordogne © Radio France - Frédéric Fleurot

"La rénovation consiste à changer l'armature intérieure de la statue, sa colonne vertébrale et puis l'aspect extérieur est refait. Une patine est refaite. Une patine brune, qui correspond à celle d'origine. Donc ce sont des oxydations de la feuille de cuivre pour lui donner de beaux effets dorés et marrons pour mettre en valeur la structure de l'oeuvre" explique-t-il.

Le fameux coq récupéré par miracle après l'incendie sera aussi exposé à la cité de l'architecture.