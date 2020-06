Dordogne : les taxis de Périgueux annulent leur manifestation après des aménagements place Francheville

Les taxis avaient prévu de manifester ce vendredi 19 juin s'ils n'obtenaient pas des réaménagements de la place Francheville à Périgueux. Le syndicat des taxis de la Dordogne après un vote à l'unanimité renonce à la manifestation car il affirme dans un communiqué ce jeudi avoir obtenu satisfaction.

Selon les taxis de la Dordogne, sept places en zone bleue, boulevard de Vésone, seront transformées en place "arrêt et stationnement interdit sauf pour les véhicules sanitaires et les taxis". Une zone bleue 45 minutes devrait être créée sur la dalle Francheville, côté Hôtel Mercure et enfin l'ilôt central du dépose minute, devant la clinique doit être réaménagé pour pouvoir sortir du dépose minute.

Les taxis de la Dordogne affirme que ces mesures doivent entrer en vigueur dans les prochaines semaines et au plus tard au courant du mois de juillet.