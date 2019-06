Dordogne : les touristes plébiscitent les grottes pour échapper à la chaleur

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac, France

Devant la grotte de Rouffignac à Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac en Dordogne, peu de courageux patientent sur le parvis de la grotte. Le thermomètre affiche ce mercredi 26 juin 39° degrés à l'ombre, et les vacanciers attendent patiemment au frais, à l'entrée de la cavité. "Aujourd'hui c'est la première journée de véritable chaleur" explique Sarissa. Cette Guide accompagnatrice reconnaît avoir bouleversé le programme des touristes américains originaires de Californie qu'elle accompagne. "Au lieu de visiter les Jardins de Marqueyssac aujourd'hui, on a choisi les grottes de Rouffignac, et demain matin nous visiterons les jardins, avec, je l'espère, un peu de fraîcheur".

La grotte de Rouffignac se visite à bord d'un petit train électrique © Maxppp - Maxppp

Gare au choc thermique

Il faut dire qu'avec ses 13° quasiment toute l'année et ses 98% d'humidité, la grotte de Rouffignac est un endroit idéal pour échapper aux ardeurs du soleil. "Attention malgré tout au choc thermique" met en garde Jean Plassard, co-propriétaire de la grotte. "Nous l'indiquons d'ailleurs à l'entrée de la grotte. Non seulement nous prévenons les visiteurs, mais nous disposons près du guichet de quelques petites laines qu'on peut prêter à ceux qui ne sont pas assez couverts et que nous ne voulons pas mettre en danger!"

La pluie attire plus que la canicule

Malgré ses atouts "climatiques", la grotte connaît une affluence quasiment normale à cette période de l'année reconnaît Jean Plassard, pour qui la pluie attire plus que les fortes chaleurs. "Cela ne fait aucun doute, explique le co-propriétaire de la grotte. Les jours de pluie sont des jours de très forte affluence et ce quelle que soit la saison. Jean Plassard qui ajoute que les grottes -et pas seulement préhistoriques- ont des contraintes conservatoires. "Il faut assurer leur protection, et à ce titre, une trop forte affluence nous oblige à être malveillants à l'égard d'un certain nombre des gens qui viennent à l'entrée, et qu'on n'acceptera pas dans la grotte une fois atteint le seuil fatidique des 550 entrées dans la journée."