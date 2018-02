Périgueux, France

C'est un projet qui pourrait changer le quotidien de beaucoup de Périgourdins. Après les premières pistes lancées la semaine dernière par le rapport Spinetta, le gouvernement réfléchit en ce moment à réformer la SNCF.

Mais ces changements inquiètent les usagers car s'il suit les indications du rapport Spinetta, le gouvernement pourrait supprimer la quasi totalité des lignes de trains de Dordogne, jugées pas assez rentables.

Des suppressions qui auront de lourdes conséquences pour les dizaines d'usagers qui prennent ces trains chaque jour pour aller travailler.

Des trajets plus longs et plus compliqués

"Il faudra prendre la voiture ou le bus. Il y aura beaucoup plus d'embouteillages, ça sera plus compliqué et ça reviendra plus cher" prévoit Alain qui vient tous les matins des Eysies.

Même problématique pour ce jeune Périgourdin qui prend le train tous les jours pour aller au lycée. "Je suis obligée de prendre le train. Pour moi c'est comme une voiture. S'il n'y a plus de train, je vais devoir demander à mes parents de m'emmener en voiture mais ça va être très compliqué pour eux et je ne pourrais plus beaucoup me déplacer" s'inquiète-t-il.

La mort des petits villages ?

Pour Catherine qui fait aussi l'aller-retour quotidiennement, cette possible suppression impliquerait surtout moins de fréquentation dans les petits villages. "S'il n'y a plus de transport, tout le monde va partir, il n'y aura plus de jeunes et le village va mourir" déplore cette Périgourdine.

Pour le moment aucune suppression définitive n'a été décidée mais le débat est lancé et le gouvernement est bien décidé à réformer la SNCF.