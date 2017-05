Dordogne : les vacances de Pâques perturbées par la présidentielle

Dans les campings périgourdins les vacanciers d'avril sont arrivés après le premier tour et repartiront avant le second. Les professionnels ont moins de réservation pour ce long week-end du 8 mai et ont rempli leur camping de 10 à 30%, ce qui est au final un bon début de saison.

Au camping du Rocher de la Granelle au Bugue, en Périgord noir, certains bungalows ont déjà les volets fermés ce samedi. "Ce sont des gens qui sont rentrés pour voter !", explique Céline la propriétaire. En ce moment, son camping n'est rempli qu'à 10% de sa capacité soit 150 emplacements. "

J'ai plus de camping-cars hollandais que français alors que d'habitude à cette période c'est l'inverse. Les gens ont calculé leur coup. Ils sont arrivés le soir du premier tour et repartent avant dimanche. " - Céline, propriétaire du camping du Rocher de la Granelle.

Alain et sa femme par exemple repartiront au cours de la semaine pour rentrer en Lot-et-Garonne pour voter. "C'est normal, rit Alain, il faut le faire. On a l'habitude nous on campe en Espagne d'habitude et on rentre juste pour voter !" Mais ce n'est pas pour autant que les campeurs ont annulé leur séjour, surtout à cette période où il est très agréable de prendre l'apéro à l'extérieur. Roger et Christiane font griller des poivrons et des cuisses de poulet au barbecue. Ils viennent ici depuis 45 ans. "Avril, mai, juin, c'est la saison parfaite, c'est calme !"

Les transats du camping sont libres au bord de la Vézère. © Radio France - Caroline Pomès

10 à 30% d'emplacements loués

Pas un bruit effectivement au bord de la Vézère ce samedi. "C'est ce qui plait aux gens, reconnait Céline la propriétaire qui n'est pas du tout effrayée du peu de monde. "On commence la saison doucement." Même son de cloche pour le président du syndicat de l'hôtellerie de plein air, Gé Kuster. "Les campings sont remplis à environ 10% voire 30% pour les plus chanceux. C'est normal pour cette saison et encore nous sommes aidé par l'ouverture de Lascaux IV !"