Dordogne : les votes pour le deuxième budget participatif sont ouverts

Le département lance son deuxième budget participatif. Un million d'euros pour aider les projets d'associations ou d'habitants du Périgord. Les votes ont ouvert et vont durer jusqu'au 6 décembre.

Les Périgourdins sont invités à donner leur avis et voter ! Le département lance son deuxième budget participatif. Un million d'euros réservés aux projets d'associations ou d'habitants. Les idées ont déjà été présentées. Sur les 470 déposées, 292 ont été retenues, toutes très diverses.

On trouve par exemple la création d'une épicerie solidaire à Cherveix-Cubas, l'achat d'un minibus pour les clubs sportifs et les associations du Buisson-de-Caduoin ou encore la réalisation de terrains de Padel un peu partout en Dordogne.

Les votes ouverts jusqu'au 6 décembre

Pour voter, il suffit de se rendre sur le site budgetparticipatif.dordogne.fr et choisir entre 3 et 6 initiatives. Vous avez jusqu'au 6 décembre. Les projets qui auront obtenu le plus de votes bénéficieront d'une enveloppe d'un montant maximal de 12.000 euros. Trois seront retenus au minium par canton.

Il y a un coup de pouce néanmoins pour les projets jeunes, ceux portés par des moins de 20 ans. 100 000 euros sur les 1 million du budget leur sont réservés. Le dépouillement sera effectué le 12 décembre pour une réalisation des projets en 2021.