Périgueux, France

Ces petits hôtels roulants séduisent de plus en plus les Périgourdins. Ce week-end, du 1er au 4 mars, a lieu la 8e édition du salon du camping-car au parc des expositions de Périgueux. L'événement est organisé par trois concessionnaires de la Dordogne et il a pour but de montrer les tout derniers modèles de camping-car.

Cuisine, salle de bain et salon : tout le confort d'une maison

250 camping-cars et du fourgon aménagé sont exposés et proposés à la vente. Ce que recherchent en premier lieu les clients, c'est le confort. "Les gens veulent le même confort que chez eux. On travaille beaucoup à partir des maisons modernes pour reproduire les mêmes cuisines, les mêmes salles de bain et les mêmes salons" explique Anthony Pautard, l'un des organisateurs.

De plus en plus de clients chez les retraités et les familles

Voyager à 5 ou à 6 maximum avec tout le confort et sans avoir à réserver à l'avance dans un hôtel ou un camping, la formule séduit de plus en plus de personnes, chez les familles et les retraités notamment.

C'est le cas de Lucette et de son mari. Ils sont venus spécialement de Gironde pour voir les nouveaux camping-cars. Ils se sont offert le leur il y a un an pour leur retraite et ils ne regrettent pas du tout leur achat. " On est libre, on part dès qu'on en a envie. Les petits enfants adorent ça et en même temps je me sens comme chez moi" explique Lucette, 63 ans.

Mais la liberté a un prix. Comptez minimum 45.000 euros pour un camping-car neuf.