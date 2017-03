Dordogne : Marie-Rose et son mari handicapé trouvent enfin un médecin après trois mois de recherches

Marie-Rose et son mari handicapé Bernard de Saint-Astier ont enfin un rendez-vous chez un médecin, après trois mois de recherches en vain. C'est un docteur de Razac à dix kilomètres qui a entendu leur appel sur France Bleu Périgord.

Enfin ! Ils n'y croyaient plus mais un médecin a entendu leur appel sur France Bleu Périgord. Marie-Rose et son mari handicapé Bernard ont réussi à décrocher un rendez-vous chez un médecin. Le docteur est à Razac, à 10 kilomètres de chez eux, à Saint-Astier. Le rendez-vous est pris pour le 28 mars. Là aussi il a fallu attendre une semaine pour voir le médecin mais "ce n'est rien du tout par rapport à cette attente interminable" et "ces refus incessants", ironise Marie-Rose, 81 ans. Le médecin était dans l'impossibilité de les recevoir plus tôt. Il y a un délai d'attente de huit jours minimum même pour ses patients réguliers.

Le chemin n'est pourtant fait qu'à moitié parce que Bernard a besoin de soins mensuels. Sa femme, Marie-Rose ne peut pas le transporter toute seule. Et le médecin n'a pas encore accepté de se déplacer. Pour l'instant, il ne fait que les recevoir mais "on n'a pas le choix, on y va et on verra bien !", souffle Marie-Rose, en poussant son mari, sur son fauteuil, dans sa chambre.

Marie-Rose et son mari avait lancé un appel ce lundi, désespérés après trois mois de recherches en vain. Ils se sont installés à Saint-Astier fin décembre et aucun médecin n'avait voulu les recevoir.