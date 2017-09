Dordogne : Matheo, un petit garçon handicapé, a reçu près de 400 cartes postales pour son anniversaire

France Bleu Périgord vous racontait cette histoire il y a déjà huit jours: celle de la maman d'un petit garçon handicapé, Matheo, qui souhaitait que son fils reçoive le plus de cartes postales possible pour son anniversaire. Et bien l'appel a été entendu : Mathéo a reçu déjà plus de 400 cartes !

L'appel a été entendu ! Il y a quelques jours, France Bleu Périgord relayait l'appel de Laura, la maman de 30 ans d'un petit garçon handicapé. Son fils unique, Mathéo, 8 ans, est atteint d'une maladie rare qui l'empêche de marcher et de parler.

L'enfant souffre donc d'un grand isolement. Et pour le rompre, sa maman, habitante de Vergt, à 15 km au sud de Périgueux, a eu l'idée de lancer un appel. Pour l'anniversaire de Mathéo, aux périgourdins, et à tous ceux qui entendront le message de lui envoyer des cartes postales.

Mathéo est atteint de la maladie du genou recurvatum et valgum © Radio France - Manon Derdevet

Car c'est la grande passion de Matheo. Ce 19 septembre c'est justement l'anniversaire de Mathéo. Et l'appel a donc été entendu.

"On a reçu depuis l'annonce 350 cartes et 4 colis. Et d'autres vont encore arriver" dit Laura, la maman

"On ne s'y attendait pas. J'ai eu les larmes aux yeux, pour Mathéo, quand il a vu les cartes, il a voulu commencer à ouvrir, j'ai versé ma petite larme" poursuit-elle.

La maman de Mathéo est évidemment ravie Copier

D'autant que les cartes viennent du monde entier. Du Maroc, des îles Canaries, de Belgique, d'Angleterre, mais aussi de Marseille, Toulouse ou Périgueux ou encore de la Martinique. Et le rythme vient tout juste de ralentir. "Le facteur va pouvoir se relaxer les bras" plaisante Laura. Mathéo ouvrira son courrier ce dimanche à son retour du centre spécialisé où il passe la semaine. Et promis, sa maman encadrera les plus belles cartes postales dans sa chambre.

Et vous pouvez bien sûr continuer à envoyer des cartes à Mathéo. Son adresse est sur la page Facebook "Mathéo, notre grand héros"ou ici :