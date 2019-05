Dordogne : Matthieu Ricard vient au Palio de Boulazac en octobre prochain

Périgord, France

C'est la Maison 24 qui confirme l'information. L'association qui distribue des repas aux plus démunis à Périgueux et qui a lancé l'invitation comme tous les deux ans. Le moine bouddhiste le plus célèbre de France, Matthieu Ricard fera une intervention le 26 octobre au Palio de Boulazac, prés de Périgueux. Il sera accompagné du philosophe suisse Alexandre Jollien et 2500 places seront disponibles. L'intégralité de la recette sera reversée à la Maison 24 mais les réservations ne sont pas encore ouvertes.

Matthieu Ricard revient tous les deux ans dans le département, où vit sa mère, l'artiste-peintre bouddhiste Yahne Le Toumelin, dans le Périgord noir.

L'un des plus grands centres bouddhistes de France est installé dans la vallée de la Vézère au cœur du Périgord haut-lieu du bouddhisme tibétain en France.