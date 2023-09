Dordogne : Mireille, l'habitante de Journiac privée de courrier, a pu retrouver sa boîte aux lettres

Mireille n'en dormait plus la nuit à en croire cette Périgourdine de 98 ans, handicapée à 80%, qui ne pouvait plus récupérer son courrier sereinement à Journiac (Dordogne). Au début de l'été, La Poste avait décidé d'installer trois nouvelles boîtes aux lettres pour Mireille et ses deux voisins, à 120 mètres du lotissement. L'entreprise évoquait des problèmes de sécurité pour sa factrice. Le lotissement est situé dans un virage dans lequel la vitesse est limitée à 90km/h.

Une visite de La Poste après son passage sur France Bleu

Mireille n'était pas au courant de cette décision, la clé de la nouvelle boite aux lettres lui avait simplement été remise par l'intermédiaire de son aide à domicile. En plus de ne pas avoir été informée, Mireille ne pouvait pas marcher une si longue distance tous les jours pour récupérer son courrier.

"Je suis contente"

Après l'envoi de courriers recommandés et son passage sur France Bleu Périgord, Mireille a reçu la visite de deux employées de La Poste : "elles m'ont posé des questions pour savoir ce qu'il s'était passé, et elles m'ont dit 'on va tout refaire et tout remettre en état', tout est arrangé, j'ai eu mon courrier ce matin" raconte Mireille ce vendredi, "ça y est, c'est rétabli, c'est bien. Je suis contente".

Selon le constat de Mireille, son courrier est donc de nouveau livré dans la boîte aux lettres qu'elle utilise depuis toujours. Lors de sa rencontre avec les employés, Mireille a raconté avoir toujours aménagé le trottoir de sa maison de manière à laisser les véhicules arriver et repartir en toute sécurité.