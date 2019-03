Dordogne : moins de 1% des demandes d'hébergement d'urgence non pourvues cet hiver

Moins de 1% des demandes d'hébergement d'urgence non pourvues cet hiver en Dordogne. C'est le bilan dressé par la préfecture. Et encore, il s'agit bien souvent de personnes ayant refusé les solutions proposées.

Alors que la période hivernale doit s'achever officiellement le 31 mars, en Dordogne, 111 places d'hébergement d'urgence étaient mises à disposition des plus démunis pendant l'hiver.

Les 10 supplémentaires prévues en cas de grand froid n'ont pas eu à être mobilisées, grâce à la douceur du climat sur la période.

Les 111 places ont affiché un taux d'occupation moyen de 92%. En cas de places disponibles, mais non adaptées au besoin, des places en hôtel ont pu être mobilisées sur une dizaine de jours pendant l'hiver.

Le dispositif est donc adapté estime le préfet de la Dordogne Frédéric Périssat :

"Nous arrivons donc à faire face aux besoins des populations en difficultés sociale ou en errance" poursuit le représentant de l'Etat.

La particularité de la Dordogne est également d'avoir peu de personnes qui dorment "sous les ponts". Les bénéficiaires de places d'accueil d'urgence sont bien souvent des personnes occupant des logements très précaires, ou qui fuient leur foyer suite à une situation familiale très conflictuelle ou compliquée. C'est ce qu'explique Jean-Louis Reynal, le directeur de l'ASD, l'association de soutien de la Dordogne :

"Les personnes en situation de grande précarité et sur le voie publique sont extrêmement rares et souvent repérées et connues des maraudes. Donc on arrive à les protéger même si elles refusent notre proposition d'hébergement" dit-il