Dordogne : "Montignac lui doit ce qu'elle est devenue" dit une habitante en hommage à Monique Peytral

Les obsèques de Monique Peytral auront lieu ce mardi à Mauléon-Licharre au pays basque à 10h30 en présence du maire de Montignac. Car samedi était annoncée la mort de Monique Peytral à l'âge de 94 ans. C'est cette artiste peintre qui a reproduit à l'identique la grotte de Lascaux dans ce qui est devenu le premier fac-similé d'une grotte au monde, Lascaux 2 à Montignac. Cela lui a pris 13 ans, entre 1971 et 1983.

Elle était depuis restée très attachée à la commune et faite citoyenne d'honneur il y a 4 ans. Une rue porte d'ailleurs son nom depuis... Alors les habitants de Montignac étaient très émus ce dimanche.

L'entrée de Lascaux 2 à Montignac © Radio France - Antoine Balandra

Un registre de condoléances a été ouvert devant la mairie, accessible toute la journée. "Merci pour le fabuleux travail réalisé à Lascaux 2" peut-on déjà y lire. Car même si Monique Peytral ne vivait plus à Montignac, son passage est resté gravé dans les mémoires... Comme dans celle de Anne-Caroline commerçante au centre ville qui décrit une femme "très enjouée, très drôle, pour l'époque extrêmement libre, elle a permis à des millions de visiteurs de venir voir la grotte, et à l'époque c'était une révolution et un travail admirable, donc on lui doit beaucoup".

Nombreux sont les habitants qui se rappellent avoir vu Monique Peytral peindre Lascaux 2 dans son atelier. Et tous décrivent femme joyeuse et cultivée comme Juliette, qui l'avait souvent croisée. "C'était une femme adorable, gai, toujours un mot gentil pour tout le monde, elle était vraiment super" dit-elle.

Le registre de condoléances à Montignac © Radio France - Antoine Balandra

Mais ce que retiennent de nombreux Montignacois comme Annie, propriétaire de l'hôtel de la grotte, c'est que c'est un peu grâce à elle et à son fac-similé que la commune a retrouvé son dynamisme touristique. "Beaucoup redynamisée, oui bien sûr, déjà la découverte de Lascaux en 1940 cela a été l'ouverture vers le tourisme, d'autant plus avec Lascaux 2" dit-elle. "Montignac lui doit c'est qu'est devenue Montignac, elle mérite amplement un hommage" estime de son côté Juliette.

Un hommage devrait en effet lui être rendu d'ici au 15 août.