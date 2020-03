Dordogne : Montignac s'appelle désormais Montignac-Lascaux

Les panneaux d'entrée de commune vont bientôt changer à Montignac dans le Périgord noir. La ville vient officiellement de changer de nom. Il faut dire désormais Montignac-Lascaux. Le décret est tombé le 28 février dernier. La mairie vient d'être avertie. Elle en avait fait la demande en 2016 avec l'arrivée alors de Lascaux IV. Elle souhaite ainsi faire rayonner la commune au niveau national et attirer dans le bourg une partie des 400.000 habitants qui visitent la grotte chaque année.

Trois critères validés

Trois critères ont permis de valider ce changement de nom, l’aspect historique d'abord avec la proximité entre la seigneurie de Lascaux et de Montignac au Moyen-Âge ; le risque d’homonymie éloigné, d'ailleurs deux communes s’appelaient déjà Montignac ; et l'intérêt de ce changement de nom.

La commune n'était pas à sa première demande. Un dossier avait été déposé en 1967 et un second en 1997. Ils avaient tous deux été écartés par le conseil d'Etat qui notait un risque d'homonymie.

Un changement de nom qui divise les habitants

Ce changement est reçu diversement par les habitants. Certains se félicitent de ce changement pour promouvoir la commune au niveau national et auprès des touristes. D'autres préféreraient des actions de communication plus accès sur Montignac et ses monuments en dehors de la grotte. Quoi qu'il en soit certains administrés ont déjà pris le pli de ce changement de nom avant l'heure. Ils inscrivaient Montignac-Lascaux sur le courrier depuis des mois. Même certains documents municipaux possèdent cette appellation pour laquelle il existe déjà un logo.