Dordogne : mouvement de grogne à l'abattoir de Thiviers

La CGT de l'abattoir Arcadie de Thiviers en Dordogne appelle les salariés à débrayer ce jeudi matin. Le syndicat lance un cri d'alarme pour dénoncer les conditions de travail des 140 salariés qui selon elle ont un impact sur leur santé mais aussi sur celle des bêtes

Dans l'abattoir de Thiviers (archives) © Radio France - Antoine Balandra

Pour Christian Chapoulie, de la CGT locale, "le personnel manque de formation, et de temps pour faire bien son travail". Il dénonce des moyens toujours en baisse et estime que "l'argent n'est que pour la direction".

"Ils ne pensent qu'à leurs bénéfices et non pas à la santé des ouvriers et le bien être des bêtes" dit Christian Chapoulie