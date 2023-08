"On descend à 30 mètres du sol" : il pilote le Rafale qui va faire le show au meeting aérien de Sarlat-Domme

"Les gens sont souvent touchés par le bruit et les vibrations de l'avion, de 7 à 77 ans. Ca suscite des vocations", sourit Bertrand Butin. "Bubu", de son surnom d'aviateur, le capitaine de l'Armée de l'Air et de l'Espace sera ce dimanche 6 août aux manettes du Rafale de l'armée qui va faire une impressionnante démonstration, au meeting aérien de Sarlat-Domme.

ⓘ Publicité

Parmi les hélicoptères de la gendarmerie, l'équipe de France de voltige aérienne ou encore un vieux Boeing des années 1930, le Rafale, fleuron des chasseurs de l'armée française, est la star du meeting qui se déroule toute la journée sur l'aérodrome de Domme. Il va décoller de Brive pour une démonstration de 10 minutes dans le ciel du Périgord.

De 180 à 1200 km/h au-dessus du public

L'avion de chasse ne va pas passer inaperçu. Moteurs poussés à fond, "on fait une série de voltiges, j'évolue entre 180 km/h pour la vitesse minimale et presque 1200 km/h pour le passage rapide, et en cours d'évolution entre 600 et 1000 km/h", explique le militaire. Instructeur sur Rafale à la base de Saint-Dizier la semaine, il est affecté le weekend à des démonstrations dans toute la France.

"Mon altitude minimale, c'est 100 pieds, soit 30 mètres du sol". A cette vitesse-là, il arrive très bien à voir le public au sol, d'autant qu'il pilote à la vue et non avec les instruments de bord. Après le show, retour à Brive où un petit avion de l'aéroclub du Sarladais, organisateur de l'événement, le ramène à Domme pour rencontrer le public.

A la rencontre du public

"Cela me permet de partager avec les gens, et de créer des vocations en renforçant le lien entre l'armée et la population", explique le capitaine. Ce que les enfants lui demandent le plus souvent ? "La vitesse de l'avion, ça les intéresse beaucoup. Et puis souvent, on me demande si je ne suis pas malade pendant les figures !"

Le meeting aérien de Sarlat-Domme, de 10h à 18h à l'aérodrome de Domme. Entrée 13€, gratuit pour les moins de 12 ans. Entrée privilégiée par le pont de Vitrac pour éviter de traverser le bourg de Domme. Restauration et buvette sur place, parking gratuit.