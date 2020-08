Dordogne : "One Voice" repart à l'attaque contre l'élevage d'Azerat

"One voice", l'association qui milite pour le droit des animaux, va utiliser la voie du référé dans l'affaire des chiens et des ânes d'Azerat. Elle vient de publier de nouvelles photos sur son site.

L'affaire remonte au printemps 2019. Dans un premier temps, 16 chiens avaient été placés. Mais lors d'une récente visite, l'association a constaté que la situation de l'élevage d'Azerat est toujours aussi chaotique . De nouvelles photos montrent également des ânes dont les sabots n'ont pas été parés depuis plusieurs mois ! One voice lance une procédure en référé.

"Les animaux meurent, il faut faire vite" - Muriel Arnal, One Voice

Muriel Arnal, one voice Copier

L'élevage d'Azerat est sous le coup d’astreintes journalières - Photo One Voice

Du côté de la préfecture, on précise que plusieurs mesures d'astreintes sont en cours. L'objectif est que cet élevage ne totalise plus que 45 chiens. Ils étaient 110 il y a un an. Le préfet de le Dordogne suit cette affaire de près et utilise les moyens légaux dont il dispose.

" J'ai notifié au propriétaire une mise en demeure immédiate d'exécution de la réduction de sa meute " - Frédéric Périssat, Préfet de le Dordogne