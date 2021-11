Plus de 1.000 rendez-vous pris chaque jour en Dordogne pour la troisième dose de vaccin

La troisième dose concerne les plus de 65 ans et bientôt les plus de 50 ans qui pourront s'inscrire à partir du 1er décembre. En Dordogne, de plus en plus de seniors prennent rendez-vous pour recevoir leur dose de rappel.

A partir du 15 décembre, les plus de 65 ans devront avoir une dose de rappel de vaccin contre le coronavirus, une troisième dose pour pouvoir garder leur pass sanitaire. Emmanuel Macron a fait cette annonce ce mardi 9 novembre, mais il faut absolument qu'il y ait six mois de délai entre la deuxième et la troisième dose, ce qui veut dire que si vous avez fait votre deuxième dose il y a moins de six mois au 15 décembre, votre pass sanitaire reste valide.

Concrètement, précise le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, si la personne de 65 ans ne fait pas sa troisième dose, son pass sanitaire sera désactivé six mois et cinq semaines après la deuxième injection.

Près de 1.400 rendez-vous pris chaque jour sur Doctolib en Dordogne

En Dordogne, à ce jour, 14,5% des 65/74 ans ont reçu la troisième dose, ils sont plus de 34% chez les 75 ans et plus selon l'Agence régionale de santé. A partir du 1er décembre, les 50-64 ans pourront prendre rendez-vous pour recevoir leur troisième dose. Sur le site doctolib.fr, le nombre de réservations pour des rendez-vous approche les 1.400 par jour en Dordogne depuis ce lundi 15 novembre.

Au centre de la filature à Périgueux, les équipes de l'hôpital constatent elles-aussi une hausse des réservations. "90% des rendez-vous sont des troisièmes doses" explique Virginie Sassy, agente administrative de l'hôpital, détachée sur le centre de vaccination. Odile, infirmière à la retraite constate elle-aussi une reprise "on travaillait cinq jours par mois, mais là on va être amené à revenir entre 10 et 15 jours par mois".

Au centre de la filature, il y a actuellement deux lignes de vaccination et à partir de ce vendredi 19 novembre, une troisième viendra s'ajouter avec un médecin et deux infirmiers de plus, ce qui veut dire concrètement 180 créneaux de vaccination de plus par jour à la filature.

Où se faire vacciner ?

Pour se faire vacciner en Dordogne, il est possible de se rendre dans les centres de vaccination, dans certaines pharmacies ou encore chez certains professionnels de santé. Voici le détail à partir des données du site gouvernemental sante.fr.

Dans les 11 centres de vaccinations

Bergerac : clinique Pasteur et CPTS, au 54 rue du professeur Pozzi

Bergerac : EHPAD de la Madeleine, 40 rue du Maréchal Joffre

Excideuil : centre hospitalier, place du docteur Achille Moulinier

Montpon-Ménestérol : centre hospitalier Vauclaire, Vauclaire

Périgueux : centre de la filature, 15 chemin des Feutres de Toulon

Ribérac : centre hospitalier, 23 rue Jean Moulin

Saint-Astier : centre hospitalier, 97 rue du maréchal Leclerc

Nontron : centre hospitalier de Nontron, 100 impasse du grand chpene

Sarlat : centre hospitalier Jean Leclaire, 16 route du Lot

Vergt : maison de santé pluridisciplinaire, 2 rue de la Paix

Villefranche-du-Périgord : maison de santé pluridisciplinaire, 340 le Colombier

Dans les pharmacies

Certains pharmacies de Dordogne peuvent vacciner contre le coronavirus. Il y a en 45 en Périgord selon les données du gouvernement :

Agonac : Pharmacie d'Agonac, 1 rue Dalby de Fayard, 05.53.06.35.13

Bassillac : Pharmacie de Bassillac, avenue François Mitterrand, 05.53.54.46.55

Bergerac : Pharmacie Fontana, 14 rue Savorgnan de Brazza, 05.53.57.70.91

Bergerac : Pharmacie Prévot-Labout, 11 rue de la Résistance, 05.53.57.18.31

Bergerac : Pharmacie Raux-Riché, 102 avenue Pasteur, 05.53.57.04.69

Boulazac-Isle-Manoire : Pharmacie Arnaud-Rousseau, boulevard du Petit-Change

Brantôme : Pharmacie Barroso-Olivier-Campet, 4 avenue du docteur Devillard, 05.53.35.84.84

Cherveix-Cubas : Pharmacie Poisson-Legrain, le bourg, 05.53.50.41.12

Corgnac-sur-l'Isle : Pharmacie Charlat, le bourg, 05.53.55.23.05

Coulounieix-Chamiers : Pharmacie Abbassi-Benmoussa, 7 rue Tananarive, 05.53.53.31.04

Couze-et-Saint-Front : Pharmacie Revol, route de Cahors, 05.53.61.01.32

Creysse : Pharmacie des 3 vallées, 154 avenue de la Roque

Cubjac : Pharmacie Lasternas, le bourg, 05.53.05.30.17

Excideuil : Pharmacie Dufrasse, 1 place Bugeaud, 05.53.62.21.80

Gardonne : Pharmacie Riera-Bill, 55 avenue du Périgord, 05.53.27.90.03

Issigeac : Pharmacie Sainjon, Tour de Ville, 05.53.58.70.04

La Force : Pharmacie Delarue, 5 rue de la libération, 05.53.58.94.44

La Tour Blanche : Pharmacie Arcos, 11 place de Nanchapt, 05.53.91.11.65

Lamothe-Montravel : Pharmacie Roy-David, 05.53.58.62.19

Lanouaille : Pharmacie Chatenet, 3 carrefour Darnet, 05.53.52.63.22

Monpazier : Pharmacie Marliac-Barde, 45 rue Notre-Dame, 05.53.22.60.04

Montpon-Ménesterol : Pharmacie Famchon-Dessenoix, place Aurélie Brugère, 05.53.80.30.14

Mussidan : Pharmacie d'O, 3 rue Beaupuy, 05.53.81.02.61

Payzac : Pharmacie Lingois, 2 place de la Poste, 05.53.52.70.19

Périgueux : Pharmacie Marcher-Gontie, 3 cours Montaigne, 05.53.08.03.38

Périgueux : Pharmacie Alienor, 13 place de l'Ancien hôtel de Ville, 05.53.53.38.31

Périgueux : Pharmacie Chapard, 36 rue Gambetta, 05.53.53.11.25

Périgueux : Pharmacie Portalier-Lorenzo-Martin, 15 place du Coderc, 05.53.53.32.00

Saint-Antoine-de-Breuilh : Pharmacie Courbin-Couriser, 28 route de Saint-Aulaye, 05.53.24.79.06

Saint-Léon-sur-l'Isle : Pharmacie Chivit, 05.53.80.65.62

Saint-Méard-de-Gurcon : Pharmacie Grelaud, 05.53.82.48.08

Sarlat-la-Canéda : Pharmacie Lagoubie, 26 avenue de Selves, 05.53.59.01.24

Sarliac-sur-l'Isle : Pharmacie Varachaud, 05.53.07.81.25

Terrasson-Lavilledieu : Pharmacie Bignon, 2 rue du général Gouverneur Cournarie, 05.53.50.00.73

Terrasson-Lavilledieu : Pharmacie Moine-Roger, 21 avenue Victor Hugo, 05.53.51.70.20

Terrasson-Lavilledieu : Pharmacie Peyrodes, 6 avenue Charles de Gaulle, 05.53.51.79.05

Thiviers : Pharmacie Chemille, 4 place des trois coins, 05.53.55.00.80

Trélissac : Pharmacie des Romains, 104 avenue Georges Pompidou, 05.53.53.65.92

Trélissac : Pharmacie les Garennes, Boulevard Kennedy, 05.53.03.96.62

Vélines : Pharmacie Frutier, 22 Avenguda Del Peirigord, 05.53.27.51.38

Vergt : Pharmacie Ben Sussan, 10 place Marty, 05.53.54.90.20

Vergt : Pharmacie Chanraud, 16 place de la Halle, 05.53.54.98.95

Verteillac : Pharmacie Ballou, lieu dit Puymonzac, 05.53.91.40.62

Villefranche-du-Périgord : Pharmacie Ait Kaci, 05.53.29.48.18

Chez les professionnels de santé

Théoriquement, il est possible également de se faire vacciner chez tous les professionnels de santé mais en Dordogne, une petite dizaine de médecin généraliste et sage-femme le propose. Selon le président de l'ordre des médecins, le docteur Marty, ce nombre peu élevé peut s'expliquer en partie par le fait que les médecins n'ont pas le temps de vacciner en plus de leurs consultations habituelles.

Des cabinets infirmiers proposent également la vaccination mais l'ordre des infirmiers n'a pas la liste exacte. Il faut les contacter directement pour savoir s'ils vaccinent ou pas contre le coronavirus.