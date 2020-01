Dordogne: Où sont passés Dave et Nessa, les perroquets bilingues de Borrèze ?

Borrèze, France

Marianne Selley le dit avec un fort accent anglais: "_C'est horrible parce que on les a eus tout petits, c'est comme si quelqu’un nous avait volé nos chiens. C'est assez grave pour nous". S_es deux perroquets du Gabon, Dave et Nessa, ont été volé dans la nuit du 29 au 30 décembre 2019.

La volière forcée pendant la nuit

C'est le voisin qui s'occupe des oiseaux du couple durant leur absence qui a découvert qu'ils n'étaient plus là explique la propriétaire des perroquets." Quand il passe devant la volière, il dit bonjour tout le temps parce que nos perroquets, ils parlent anglais et français et comme il n'y avait pas de réponses, il a dit ça ne va pas. Il a vu qu'il n'y avait pas d'oiseau. Les voleurs sont venus dans notre jardin, ils ont forcé le grillage de la volière pour enlever les deux perroquets".

La volière qui abritait Dave et Nessa à Borrèze - Marainne Selley

Deux perroquets bagués et bilingues

C'est un coup dur pour Marianne Selley et son époux, car Dave et Nessa, ses deux perroquets du Gabon sont dans la famille depuis près de quatre ans. Et ces deux perroquets gris à queue rouge sont bagués, leurs propriétaires ont une autorisation pour les détenir car ce volatile est protégé.

Les deux oiseaux ont en plus, une caractéristique rare, ils sont bilingues ! Ils parlent français et anglais: bonjour, coucou, comment ça va ? Hurry up ! (comme dépêche toi) Et c'est vrai qu'il y a urgence pour la famille Selley qui n'a qu'une hâte, retrouver ses perroquets chéris. Elle est même prête à payer une récompense pour qui les ramènera dans la volière. Et pour Dave et Nessa aussi le temps presse, car confronté à une trop grande solitude, le perroquet gris du Gabon peut facilement déprimer.