Dordogne : pas de téléphonie fixe ni d'Internet dans une partie de la Dordogne

Près de 3.000 utilisateurs de la téléphonie fixe et Internet n'ont plus de réseau depuis ce vendredi matin dans les secteurs de Terrasson, Excideuil et Hautefort. Une ligne téléphonique aérienne a été sectionnée lors de travaux d'élagage à Terrasson