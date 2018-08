Pendant la canicule, des bénévoles renforcent leur vigilance et distribuent des bouteilles d'eau fraîche, des casquettes et des fruits aux sans-abris dans les rues de Périgueux.

Les bénévoles distribuent de l'eau fraîche et des casquettes à environ 25 personnes dans les rues de Périgueux.

Périgueux, France

Elles se surnomment le "gang des caddies". Chaque samedi, le groupe de bénévoles arpente les rues de Périgueux pour distribuer des paniers repas et des produits de première nécessité aux sans-abri. Les maraudeuses périgourdines sont une quinzaine. Elles se relaient chaque semaine, pendant toute l'année.

Mais pendant cette période de fortes chaleurs, elles redoublent de vigilance. Car trouver un endroit au frais et rester à l'ombre est difficile quand on vit dans la rue. "C'est une période à risque, parce qu'ils ne se rendent pas forcément compte, quand ils font la manche dans la rue en plein soleil pendant trois ou quatre heures, que le soleil tape et qu'ils se déshydratent", explique Rachel Gourdin, responsable de l'association des Maraudeuses périgourdines.

Distribution de fruits frais et de poulet rôtis

Chaque semaine, les bénévoles solidaires font le même parcours, pour que les personnes puissent les retrouver facilement aux mêmes endroits : départ du Palais de justice, puis les parkings, la rue Limogeanne, Saint-Front et les boulevards.

Rachel, Cécile, Patricia, Nelly et Sandrine se surnomment le "gang des caddies". © Radio France - Emeline Ferry

Pour Johnny, sans abri, leur présence est indispensable. "Elles m'apportent de la nourriture, mais aussi du réconfort. Heureusement qu'elles sont là", confie-t-il.

Pendant la canicule, elles font également une maraude le dimanche pour veiller à ce que tout le monde aille bien. "Les voir régulièrement nous permet de voir quand ils vont bien ou quand ils sont moins en forme. Si jamais ça ne va pas, on prévient le 115 ou les pompiers", ajoute Rachel Gourdin.

Les bénévoles distribuent des bouteilles d'eau fraîche, des casquettes et du thé glacé ou des jus de fruits. Elles rappellent également quelques conseils pour supporter les fortes chaleurs : rester à l'ombre, au frais si possible et boire beaucoup.

Les bénévoles parcourent les ruelles de Périgueux chaque samedi. © Radio France - Emeline Ferry

Dans leurs caddies et leurs grands sacs, les maraudeuses transportent des vêtements, des produits d'hygiène, mais aussi des paniers repas et des denrées alimentaires. Elles proviennent de dons d'associations, de particuliers, mais aussi de commerces, comme des poulets rôtis offerts par une rôtisserie.