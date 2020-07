A partir de ce samedi il est à nouveau possible d'aller de Périgueux à Brive par le train.

Dordogne : Périgueux - Brive par le train, c'est à nouveau possible

Après six mois de fermeture, le tronçon Condat - Brive rouvre. Résultat, la liaison entre Périgueux et Brive est à nouveau possible en TER ( Train Express Régional).

L'annonce a été faite par le conseil régional Nouvelle Aquitaine. Il y aura des haltes à Terrasson, La Rivière de Mansac et à Larche.

Renseignements sur ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine