Les gilets jaunes de Trélissac réagissent plus d'un mois après les déclarations d'Antoine Audi. L'ancien maire LR avait déclaré au lendemain de sa défaite "la ville va être maintenant aux mains du PS, des gilets jaunes [...] et ce n'est pas une bonne nouvelle.

Dordogne : "Périgueux ne vous aime plus" les gilets jaunes répondent un mois après à Antoine Audi

Plus d'un mois après la déclaration polémique d'Antoine Audi, les gilets jaunes réagissent enfin. Via un communiqué, ce mercredi 5 août, le collectif des gilets jaunes de Trélissac répond à l'ancien maire LR de Périgueux dans une longue lettre.

Au lendemain du second tour des élections municipales, Antoine Audi avait déclaré "la ville va être aux mains du PS, des gilets jaunes et des anarchistes" pour qualifier la victoire de Delphine Labails. Le collectif explique s'être concerté et avoir réalisé un sondage pour répondre à l'ancien maire de Périgueux.

Dans une longue lettre, les gilets jaunes rappellent notamment que certains d'entre-eux sont des membres des Républicains et qu'ils n'ont jamais vu l'ancien maire de Périgueux se déplacer sur les ronds points pour venir à leur rencontre. Ils estiment qu'Antoine Audi n'a pas invité les habitants de Périgueux "à participer à la gestion communale".

La lettre se conclue par cette phrase "vous aimez Périgueux mais Périgueux ne vous aime plus".