Dordogne: Au festival Périjeux les Périgourdins se prêtent au jeu

Le festival Périjeux propose aux curieux de tout âges de découvrir jeux de sociétés, jeux en bois ou encore jeux de rôle tout le week-end du 07 et 08 octobre place Badinter et au théâtre de l'Odysée à Périgueux.

En solo ou en famille, jeux de société, jeux de rôle ou jeux en bois, à Périjeux, il y en a pour tous les goûts. Durant tout le week-end du 07 et 08 octobre, des centaines de jeux sont proposés aux Périgourdins. Pour les adeptes du célèbre jeu du Loup Garoup mais aussi pour ceux qui aiment se mettre en scène dans des jeux de rôles ou encore les plus habiles qui aiment les jeux de construction, le festival Périjeux a installé ses tables de jeux place Badinter et dans le théâtre de l'Odysée.

Plusieurs jeux en bois ont été installés place Badinter à Périgueux © Radio France - Manon Derdevet

Des centaines de jeux et une dizaines de prototypes

Dès l'âge de 2 ans, les curieux peuvent se lancer dans des jeux en bois ou encore des jeux de sociétés parfois uniques. Sylvain, un enseignant Périgourdin, a inventé le jeu pour enfant SIMILIS Réglisse. Un jeu de défausse qui tourne autour des bonbons et accessible dès l'âge de 6 ans. Comme lui, de nombreux créateurs sont venus "tester" leurs prototypes de jeux auprès du public. "ça nous permet d'ajuster nos créations en jouant avec les gens, on peut ainsi parfaire notre jeu" explique Sylvain.

Chaque joueur de Périgordians représente une partie de la Dordogne © Radio France - Manon Derdevet

C'est aussi le cas de Thomas qui a inventé le jeux Périgordians, un jeu qui tourne autour de la Dordogne et de son univers imaginaire. Ce graphiste périgourdin a eu l'idée de créer ce jeu de société qui a pour but de mettre en avant le patrimoine de la Dordogne. Il s'est inspiré de la légende du Lébérou pour développer son jeu. Une création que tous les Périgourdins peuvent venir tester ce week-end et que le jeune créateur aimerait éditer prochainement.

Mais les périgourdins les plus aventuriers peuvent aussi se lancer dans un jeu de rôle. Une salle entière est consacrée à ce type de jeux très prisé des jeunes. Avec un meneur de jeu expérimenté une équipe de Périgourdins peut décider de pénétrer dans des univers imaginaires extraordinaires et entrer par exemple dans la peau d'un chat avec le jeu Cats. Chaque joueur incarne alors un personnage et est guidé par un narrateur qui les oriente dans une mission exceptionnelle.

Dans un jeu de rôle, chaque joueur incarne un personnage et doit poursuivre une mission © Radio France - Manon Derdevet

Le festival Périjeux se poursuit samedi jusqu'à 20h. Dimanche 08 octobre, il ouvrira ses portes à 10h et se terminera à 19h.