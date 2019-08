Dordogne : petits et grands apprennent à nager au grand étang de Saint-Estèphe

Saint-Estèphe, Dordogne, France

Depuis le lundi 8 juillet, le département de la Dordogne organise des cours de natation pour permettre aux Périgourdins d'apprendre à nager notamment dans les étangs et lacs du territoire. Un stage de dix séances gratuites et accessible à tous à partir de 5 ans tous les jours et sur plusieurs créneaux horaires, afin d'être comme un poisson dans l'eau et éviter les noyades.

Planning des séances © Radio France - Macipsa Aït

Des stages pour palier au manque de piscines

Pour Gilles Valadié, éducateur sportif, ce dispositif est une alternative pour répondre au problème d'accessibilité aux piscines en Dordogne mais surtout à une demande croissante de personnes essentiellement des enfants, ne sachant pas nager :

Apprendre à nager, ça coûte cher et de plus, il n'y a pas suffisamment de piscines (couvertes) donc de places pour tout le monde. Alors on utilise des sites de baignade pour donner des cours gratuits, pour tous. On a même eu un adulte, il était aquaphobe."

Des enfants entraînés, des parents rassurés

Dix cours pour apprendre à nager et vaincre la peur de l'eau. Delphine, maman d'un bambin de 6 ans, salue l'initiative du département et souhaite que "cela soit obligatoire pour tous, car cela pourrait sauver plus de vies". A côté, Jessy, maman de deux filles, acquiesce :

Mes filles ont coulé un jour, j'ai dit stop. Elles n'ont pas la facilité de nager là où elles n'ont pas pied" raconte Jessy, traumatisée par ce qui est arrivée à ses deux enfants.

S'ils réussissent les tests en fin de stage, tous les apprentis nageurs repartiront avec un bonnet de bain et le plus important, un diplôme du bon nageur.

Pour plus d'informations et inscriptions : https://www.dordogne.fr/servir_les_citoyens/culture_&_sport/le_sport_pour_tous/apprendre_a_nager_en_dordogne/1329