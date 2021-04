Dordogne : plus d'un mois d'occupation pour le théâtre de Périgueux

Depuis plus d'un mois, le théâtre de Périgueux s'est transformé en lieu de résistance. Il est occupé par des intermittents du spectacle et travailleurs précaires depuis le 12 mars. Ils demandent notamment le retrait de la réforme de l'assurance chômage, la réouverture des lieux culturels selon un calendrier précis et la prolongation de l'année blanche pour les intermittents du spectacle et pour tous les travailleurs précaires.

Multiplier les actions

Ce mouvement est porté à Périgueux par la Coordination des intermittents et précaires Dordogne (CIP 24). Au niveau national, 102 sites sont occupés avec les mêmes revendications. Et après plus d'un mois, la motivation reste la même et les occupants annoncent vouloir multiplier les actions. Il y a déjà les soupes populaires tous les midis, les assemblées générales à 14h, les "vendredis de la colère". Ils prévoient en plus une grande journée d'action le 23 avril prochain en coordination avec les autres sites investis dans la région Nouvelle-Aquitaine. Une délégation doit également rencontrer le préfet de la Dordogne, Frédéric Périssat, prochainement.

Mais l'occupation du théâtre ne fait pas l'unanimité depuis un mois. Il y a les soutiens, dont la mairie de Périgueux, le département. Mais aussi les détracteurs, La République en Marche de Dordogne évoque dans un communiqué "une occupation qui n’est pas tolérable parce qu’elle défie les règles sanitaires". Ils parlent même d'"une occupation illégale" et demande à la maire de Périgueux à la faire cesser. L'ancien maire de Périgueux, Antoine Audi, s'est aussi positionné contre.

"Échanger, discuter"

"De la politique politicienne" déplore Kevin Castagna auteur, compositeur, interprète, occupant du théâtre. "Si on peut leur répondre de manière inintelligente, je leur dirai venez discuter avec nous. On ne va peut-être pas les convaincre, mais au mois échanger. C'est pour cela que nous allons aussi rencontrer le préfet", ajoute-t-il, rappelant que l'occupation du théâtre n'a pas été la source d'un cluster.