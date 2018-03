Plus de 2 300 coureurs prendront le départ du Marathon des Forts du Périgord, version 2018, ce dimanche. Au programme : 43 km de course à pied sur un parcours très casse-pattes, 1 350 mètres de dénivelé dans un décor royal.

Dordogne, France

J-1, avant le départ de la 5ème édition du Marathon des Forts du Périgord. Plus de 2 300 coureurs s'élanceront, ce dimanche à 9h20, de Montignac (Centre Lascaux IV). 43 kilomètres à parcourir, en solo, en relais à deux ou à quatre, façon trail, plus de 1 350 mètres de dénivelé positif, dans un décor de rêve, sur les bords de la Vézère. Le parcours, très très escarpé, mènera les concurrents du centre Lascaux IV à Montignac en passant par Valojoux, Saint Léon sur Vézère et Fanlac. "La région s'y prête bien, dans un lieu très touristique" résume Clodomir Couton, coach sportif de France Bleu Périgord, membre de l'organisation du 5ème Marathon des Forts. "Les coureurs vont découvrir des châteaux, des petits coins très sympas". Les concurrents peuvent aussi opter pour les deux distances VTT (45km ou 65km) ou la marche (16km).

J-1 : les dernières heures de préparation !

Les dernières heures avant la course sont souvent les plus stressantes pour les concurrents, qui s'apprêtent à s'élancer. "Il ne faut pas en faire de trop pour ne pas se blesser" prévient Clodomir Couton "L'idée, c'est d'arriver au bout de se dire je suis content, je l'ai fait". Alors, pas de panique, ne rien changer à ses habitudes : une belle assiette de pâtes la veille du départ, un petit déjeuner habituel au réveil, une bonne digestion et... à vos baskets !

France Bleu Périgord dans la course !

Parmi les 2 300 concurrents, elle sera facilement reconnaissable : l'équipe France Bleu Périgord ! Hugo Laroche, animateur de la matinale, Nicolas Rottier, chargé de gestion, Alexandre Bucquoy, technicien et Paul Barcelonne, journaliste prendront le départ du marathon des forts en relais à 4 ! Un sacré défi ! Mais la team France Bleu Périgord est prête à relever le défi, avec vous !