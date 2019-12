Dordogne : plus de 21.000 votes pour les projets du budget participatif

Plus de 21.000 votes ont été enregistrés sur internet pour les projets du budget participatif. Une somme d'un million d'euros mise à disposition des idées des Périgourdins. Les 25 projets sélectionnés seront connus ce lundi 16 décembre à 18 heures.

Plus de 600 projets ont été déposés. Photo d'illustration

On connaîtra ce lundi 16 décembre, à 18 heures, les 25 projets qui seront financés par le premier budget participatif en Dordogne. Plus de 600 ont été déposés par les Périgourdins. Pendant trois semaines, jusqu'au 8 décembre, vous étiez invité à voter pour les projets.

Près de 23.000 votes enregistrés

Le Conseil départemental comptabilise les votes ce lundi avant la proclamation des résultats. Plus de 21.000 votes ont été enregistrés en ligne. Cependant, les services techniques du Conseil départemental ont repéré des votes anormalement nombreux sur certaines adresses IP qui correspondent chacune à un seul ordinateur. Plus de 1.500 sur les marchés et 300 votes ont été enregistrés également dans les mairies de Dordogne.

Une quarantaine de projets doivent être financés

Les 25 projets sélectionnés seront dévoilés ce lundi 16 décembre. Le budget participatif s'élève à un million d'euros dont 100.000 euros seront réservés à la catégorie jeunes. Les 900.000 euros restant seront dédiés à un projet par canton, sauf à Périgueux et Bergerac où deux projets seront sélectionnés.

En tout, une quarantaine de projets devraient être financés. Le budget participatif sera reconduit en 2020 promet le département de la Dordogne.

Un exemple de projet déposé à Prigonrieux

Deux petites périgourdines de 10 et 6 ans ont déposé un projet. Alizée et sa petite soeur Océane ont imaginé une aire de jeux pour enfants, seniors et chiens. Si le projet est retenu dans la catégorie jeune, le maire de Prigonrieux a confirmé qu'un terrain serait mis à disposition pour construire cette aire de jeux.