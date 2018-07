La fan zone n'avait jamais été aussi pleine ! Plus de 4 000 Personnes se sont réunies au parc Gamenson de Périgueux pour suivre la rencontre entre la France et la Belgique.

Périgueux, France

Avec cette demi-finale de coupe du monde entre la France et la Belgique, on avait jamais vu cela. Et finalement, le record du nombre de supporters présents dans la fan zone de Périgueux a été largement battu !

Ils étaient plus de 4 000 Périgourdins à s'être déplacés pour suivre la qualification des bleus en finale de la coupe du monde en Russie. A titre de comparaison seuls 1 600 supporters avaient fait le déplacement en quart de finale contre l’Uruguay.

Avec les intempéries et la suppression de la fan zone de Boulazac, le parc Gamenson était le seul véritable lieu de diffusion du match en public sur écran géant.

4 000 spectateurs au parc Gamenson ce soir à Périgueux. Record explosé !#FRANBEL#CoupeDuMonde2018pic.twitter.com/hQSRxFwV2A — France Bleu Périgord (@Bleu_Perigord) July 10, 2018

Parmi les spectateurs, il y avait aussi quelques touristes belges en vacances pour suivre le match sur écran géant.

Des supporters belges applaudis par le parc Gamenson de Périgueux pendant la Brabançonne #FRABELpic.twitter.com/h8Fs0O6bfK — France Bleu Périgord (@Bleu_Perigord) July 10, 2018

Après la victoire de la France et un clapping mémorable, les Périgourdins ont vite quitté la fan zone pour faire la fête dans le centre ville. Ils se donnent rendez-vous (peut-être) encore plus nombreux dimanche pour la finale.