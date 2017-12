Dordogne : plus de patrouilles autour des commerces pendant les fêtes

Pendant la période des fêtes de fin d'année, gendarmes et policiers vont renforcer leurs patrouilles à proximité des commerces. Ils seront appuyés par les militaires de l'opération Sentinelle qui vont sécuriser les marchés de Noël de Périgueux et Sarlat.

A quelques semaines des fêtes, les commerces périgourdins font le plein. Les parfums, les bijoux, le vin, le foie gras et les truffes attirent les consommateurs....et les voleurs ! La fin d'année est toujours une période à risque pour les commerçants. Le 1er décembre, la préfecture a donc mis en place son plan "anti hold-up" qui prendra fin mi-janvier.

Des réservistes pour renforcer les patrouilles

Cette année les cambriolages de magasins ont baissé de 24% en Dordogne et les vols sont restés stables. Gendarmes et policiers vont faire plus de contrôles. Ils vont s'appuyer sur les réservistes : une trentaine pour les policiers et une vingtaine pour les gendarmes. De quoi renforcer les patrouilles qui vont circuler dans les centres-villes et les zones commerciales aux heures d'ouverture et de fermeture des boutiques. Il s'agit des moments les plus à risque. Les forces de l'ordre conseillent aux commerçants de ne pas vider leur caisse aux mêmes horaires, à ne pas garder trop d'argent en magasin.

Ces mêmes commerçants sont invités à s'inscrire au dispositif "prévention entreprises 24", un système gratuit d'alerte par SMS qui les préviendra en cas de cambriolage ou de vol dans leur secteur. Près de 500 professionnels sont sur les listes. Les bars, les restaurants, les bijouteries, parfumeries, pharmacies et les conserveries sont appelés à être particulièrement vigilants.

Une vague de cambriolages autour de Périgueux

La préfecture rappelle qu'il ne faut pas hésiter à appeler le 17 si vous constatez des comportements suspects autour des magasins . Un conseil qui vaut aussi pour les habitations de particuliers. Ces dernières semaines, les policiers ont constaté une vague de cambriolages autour de Périgueux. Gendarmes et policiers rappellent la mise en place du "plan tranquilité vacances" pendant les vacances de Noël. Il suffit de vous inscrire en commissariat ou gendarmerie.