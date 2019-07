Dordogne : Popeye et Miquette, deux chats au plus près des résidants d'un EHPAD de Périgueux

Depuis quelques temps, Miquette et Popeye, deux chats, rendent la vie plus belle à 96 résidents de l' EHPAD des félibres à Périgueux.

Patricia et Jean Claude deux résidants de l'ehpad des félibres avec Miquette dans les bras

Périgueux, France

Ces deux chats ont été adoptés à la SPA de Bergerac. Un choix fait en totale concertation avec les résidents et le personnel soignant.

La ronron thérapie fonctionne à merveille

Les résidents sont logés dans des structures protégés et il souffrent de troubles cognitifs. La maladie d’Alzheimer, mais pas que. Les chats ont un effet apaisant incontestable. Miquette et Popeye sont très calmes et surtout très sociables.

Angélique Vigne, cadre de santé, dans la pièce spécialement aménagée pour les chats © Radio France - Xavier Dalmont