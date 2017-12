A Mazeyrolles, dans le Périgord noir, un infirmier de 55 ans organise depuis deux ans un repas de Noël et un réveillon chez lui avec ses patients âgés et isolés. L'occasion pour lui et son compagnon d'offrir un beau Noël.

Mazeyrolles, France

C'est un Noël presque en famille que Dominique et Aimé ont offert à Claude, Josette et d'autres patients. A Mazeyrolles ce 25 décembre mais aussi le soir du réveillon, l'infirmier a organisé deux grands repas de fête avec des personnes âgées isolées dont il s'occupe. Ce repas solidaire a un seul objectif : permettre à ses patients qui vivent seules et qui n'ont souvent plus de famille pour fêter Noël.

Le grand isolement des personnes âgées en Dordogne

Car en arrivant en Dordogne il y a trois ans, cet infirmier de 55 ans et son compagnon ont immédiatement été frappés par l'isolement de nombreuses personnes âgées en Dordogne. "J'ai été stupéfait de voir la solitude dans laquelle vivent de nombreuses personnes parfois très âgées" explique l'infirmier qui visite parfois deux fois par jour celles qu'il appelle "ses grands-mères".

Alors pour répondre à cet isolement, Dominique a eu l'idée d'inviter ses patientes chez lui à Noël mais aussi plusieurs fois dans l'année. "On fait des grandes tables et on prépare un bon repas. A Noël on met de la musique et on chante, c'est une vraie fête".

Et pendant qu'Aimé découpe le chapon farci aux truffes, Dominique se charge d'offrir les cadeaux à ses patientes. Cette année ce sera des écharpes et des châles en alpaga et faits mains à Belvès.

"C'est que du bonheur" Claude, 81 ans

Pour Claude et Josette qui font Noël ici cette année, c'est un moment très attendu. "On est dorlotées, chouchoutées, c'est que du bonheur !" s'exclame Claude, 81 ans. Dominique et Aimé font un peu partie de leur famille, Josette aime parler avec "son" infirmier favori et venir lui rendre visite régulièrement. Parfois quand les soirées finissent trop tard, le couple invite Claude à dormir chez eux et ils l'ont même emmenée une fois en vacances avec eux pour qu'elle découvre la Camargue.

"C'est devenu ma famille. Avant je ne faisais pas Noël, je restais toute seule chez moi mais maintenant je peux le fêter avec eux. Ils me redonnent l'envie de vivre" explique Claude émue.

Mais la fête ne s'arrête pas là, d'autres déjeuners auront lieu, en été dehors ou au Noël de l'année prochaine.