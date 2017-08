Dordogne : pour réussir leur rentrée, les écoliers veulent des cartables originaux

Dans moins de deux semaines, les enfants reprennent le chemin de l'école. Il est grand temps de leur acheter un cartable. Depuis quelques années, il est concurrencé par le sac à dos façon sac de sport... Alors pour rester incontournable, le cartable doit désormais être original.

Dora l’Exploratrice, la Reine des Neiges, les Power Rangers… Ils sont partout sur les cartables en rayons des magasins. Pour séduire les petits écoliers, le cartable classique ne suffit plus. Il faut un héros de dessin animé dessus.

« Je suis venue acheter un sac d’école pour mon fils. Il voulait les « Minions » alors je lui ai pris un sac à dos les « Minions ». On cherche des nouveautés, après on regarde le prix et puis après, on négocie », explique Anaïs, maman d’un petit Arthur. Pour cette famille, les négociations ont été assez courtes, Arthur ne voulait pas d’un autre cartable.

Des cartables originaux et aux prix raisonnables

Les cartables traditionnels n’ont plus la cote. Désormais, la concurrence est rude. Patrick Carpène gère une maroquinerie et cette tendance a des conséquences sur sa boutique. Il a décidé de les retirer de ses rayons. « Le cartable classique se vend beaucoup moins. Il s’adresse uniquement aux enfants en primaire qui, maintenant, sont très spécialisés sur les thèmes comme Barbie, les thèmes Disney à la mode. Nous, on laisse cet article à la grande distribution qui pratique des prix tellement bas qu’on ne peut pas concurrencer », souligne le gérant.

Patrick Carpène vend des articles entre 50 et 60 euros. La grande distribution propose des sacs autour d’une trentaine d’euros.

Une nouvelle génération de cartables ?

Certaines enseignes jouent la carte de l’originalité jusqu’au bout et proposent même des cartables lumineux ! Il suffit de tapoter sur le tissu, des petites LEDs se mettent alors à clignoter. Cela donne l’impression que les phares de la voiture, sur le cartable, sont allumés.

Sur d’autres modèles, l’enfant peut même régler la fréquence de ce clignotement avec un interrupteur. Un cartable comme celui-ci coûte près de 25 euros.