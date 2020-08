Dordogne : premier marché masqué à Sarlat malgré la canicule

Le masque est depuis ce samedi obligatoire sur le marché de Sarlat. L'arrêté a été pris ce mercredi. Et malgré la chaleur, commerçants, habitants et vacanciers ont plutôt bien respecté la consigne.

Il est désormais indispensable entre les étales, là où la distanciation physique est impossible. Depuis ce samedi 8 août, le masque est obligatoire sur le marché de Sarlat. Le maire de la ville, Jean-Jacques de Peretti, a pris un arrêté dans ce sens mercredi. L’objectif est d'éviter au maximum le risque de contamination au coronavirus malgré l'affluence.

Une mesure globalement respectée

La consigne semblait respectée pour ce premier samedi. "Pour moi, c'est normal. Le virus repart en ce moment. Si on veut que cette histoire se termine, il faut y mettre de la bonne volonté", explique Ghislaine, une septuagénaire originaire du Val de Marne. Elle se dit rassurée également, elle qui craint avec son âge les conséquences d'une potentielle contamination.

Mais le port de ce masque n'est pas toujours facile avec la canicule. Certains passants le touchent, le descendent sous le menton, le retirent même quelques secondes pour respirer un peu. Certains commerçants font de même. "J'étouffe. J'en suis presque tombée. Avec la chaleur, je ne peux plus respirer sous le masque. Lorsqu'il y a des clients je le mets systématiquement, mais quand il n'y a personne, je me mets à l'écart et je baisse un peu mon masque" reconnait Eva derrière son stand.

De la pédagogie plus que des amendes

Beaucoup de monde ce samedi entre les étales à Sarlat © Radio France - Théo Caubel

Selon la mairie de Sarlat, aucune contravention n'a été dressée ce samedi pour le non-respect du port du masque. La ville explique faire le choix de la pédagogie pour les récalcitrants.

Dans le détail, le masque est obligatoire le mercredi de 9h à 14h, le samedi de 9h à 17h et pendant la braderie nocturne du jeudi de 17h à 22h. Du gel hydroalcoolique est aussi proposé.

à lire aussi Brantôme, première ville en Dordogne à imposer le masque obligatoire sur son marché