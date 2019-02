Dordogne : Près de 10 000 clients sans téléphone ni internet dans l'ouest du Périgord

De nombreux clients tous opérateurs confondus subissent une panne de réseau dans le Ribéracois depuis midi. Le réseau de téléphone fixe et internet est hors-service et potentiellement 10 000 sont impactés. Un câble sous terre a été arraché accidentellement sur un chantier à la Chapelle-Gonaguet.

Ribérac, France

Il n'est plus possible d'appeler ou de naviguer sur internet ce vendredi 1er février depuis ce midi à Ribérac et dans les communes environnantes. C'est à priori une erreur humaine sur un chantier à la Chapelle-Gonaguet qui est à l'origine de la panne. Un câble enterré de type fibre optique permettant d'alimenter notamment les boîtiers téléphoniques et les antenne-relais de téléphonique mobile a été arraché peu avant midi par un engin de chantier.

L'ensemble du réseau de téléphonie fixe et internet est hors service, près de 10 000 clients sont potentiellement privés de réseau, tous opérateurs confondus. Quant au réseau mobile, il est seulement perturbé et dépend de la position par rapport aux antenne-relais.

Une équipe de techniciens d'Orange est arrivée sur place à 13 heures pour constater les dégâts et surtout réparer. Un retour à la normale est prévue 22 heures.